За время полномасштабной войны украинские защитники устранили 63 800 рашистов. Эта статистика увеличилась на 420 мертвых оккупантов за прошедшие сутки.
Обновленными данными потерь России в Украине поделился пресс-центр Генштаба ВСУ на официальной странице на Facebook. Сведения традиционно разделены на общие и суточные.
Потери России в Украине по состоянию на 13 октября
- личного состава — около 63 800 (+420) человек ликвидировано;
- танков — 2511 (+6);
- боевых бронированных машин — 5167 (+11);
- артиллерийских систем — 1556 (+17);
- РСЗО — 357 (+2);
- средств ПВО — 183 (+0);
- самолетов — 268 (+0);
- вертолетов — 240 (+6);
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1182 (+33);
- крылатых ракет — 316 (+0);
- кораблей/катеров — 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн — 3935 (+9);
- специальной техники — 140 (+0).
Все данные уточняются из-за высокой интенсивности боев на разных направлениях. Наибольшие потери враг понес на Криворожском и Краматорском направлениях.
Контрнаступление ВСУ: последняя информация
Спикер ОК "Юг" Владислав Назаров 12 октября рассказал, что ВСУ выбили оккупантов из пяти населенных пунктов на Херсонщине: "Нашими подразделениями закреплен успех по освобождению Нововасильевки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Червоного в Бериславском районе. Там продолжаются стабилизационные мероприятия по реанимации социальной и критической инфраструктуры".
В американском Институте изучения войны подтвердили развитие контрнаступления. На территории Херсонской области украинские защитники продвигаются на северо-западе в сторону Мылового и вдоль западного берега Днепра. А на Луганщине ВСУ вышли к окраинам Малиновки, которая находится в 44 километрах от Сватово.
Британская разведка считает, что продвижение ВСУ в сторону Мылового оголит фланг рашитов. Вражескую группировку на Херсонщине больше не будет прикрывать Ингулец.