С момента полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 63 800 вражеских солдат.

За время полномасштабной войны украинские защитники устранили 63 800 рашистов. Эта статистика увеличилась на 420 мертвых оккупантов за прошедшие сутки.

Обновленными данными потерь России в Украине поделился пресс-центр Генштаба ВСУ на официальной странице на Facebook. Сведения традиционно разделены на общие и суточные.

Потери России в Украине по состоянию на 13 октября

личного состава — около 63 800 (+420) человек ликвидировано;

танков — 2511 (+6);

боевых бронированных машин — 5167 (+11);

артиллерийских систем — 1556 (+17);

РСЗО — 357 (+2);

средств ПВО — 183 (+0);

самолетов — 268 (+0);

вертолетов — 240 (+6);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1182 (+33);

крылатых ракет — 316 (+0);

кораблей/катеров — 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн — 3935 (+9);

специальной техники — 140 (+0).

Все данные уточняются из-за высокой интенсивности боев на разных направлениях. Наибольшие потери враг понес на Криворожском и Краматорском направлениях.

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Контрнаступление ВСУ: последняя информация

Спикер ОК "Юг" Владислав Назаров 12 октября рассказал, что ВСУ выбили оккупантов из пяти населенных пунктов на Херсонщине: "Нашими подразделениями закреплен успех по освобождению Нововасильевки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Червоного в Бериславском районе. Там продолжаются стабилизационные мероприятия по реанимации социальной и критической инфраструктуры".

В американском Институте изучения войны подтвердили развитие контрнаступления. На территории Херсонской области украинские защитники продвигаются на северо-западе в сторону Мылового и вдоль западного берега Днепра. А на Луганщине ВСУ вышли к окраинам Малиновки, которая находится в 44 километрах от Сватово.

Британская разведка считает, что продвижение ВСУ в сторону Мылового оголит фланг рашитов. Вражескую группировку на Херсонщине больше не будет прикрывать Ингулец.

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