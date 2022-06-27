Лидеры стран "Большой семерки" готовы вместе с другими заинтересованными странами подготовить договоренность о взятии устойчивых обязательств по безопасности перед Украиной.

Лидеры стран "Большой семерки" (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии) заявляют, что Украина сама должна определять, каким должно быть мирное урегулирование войны в будущем.

Об этом говорится в заявлении лидеров G7, принятом сегодня в Эльмау (Германия).

"Мы настроены помогать Украине поддерживать ее суверенитет и территориальную целостность, защищать себя и выбирать свое собственное будущее. Это зависит от Украины, чтобы решать относительно будущего мирного урегулирования, свободного от внешнего давления или влияния", - отмечается в заявлении.

Лидеры "Большой семерки" отмечают, что продолжат координировать усилия с целью удовлетворения срочных потребностей Украины в отношении военной и оборонной техники.

Также они продолжат координировать усилия, чтобы обеспечивать Украину материально-технической, логистической, разведывательной и экономической поддержкой, а также проводить обучение для украинских военных, чтобы укрепить ее Вооруженные силы.

"С целью устойчивого послевоенного урегулирования, мы готовы достичь договоренностей вместе с заинтересованными странами и институтами и Украиной относительно устойчивых обязательств по безопасности, чтобы помочь Украине защищать себя, обезопасить ее свободное и демократическое будущее, и сдерживать будущую российскую агрессию", - отмечается в заявлении.

В частности, они заявляют о готовности в дальнейшем укрепить устойчивость путем расширения сотрудничества в обмене разведывательной информации, в области информационной безопасности, а также морской безопасности.

"Мы продолжим поддерживать Украину в защите ее сетей от кибер-инцидентов и расширять наше сотрудничество в области энергетической безопасности, защиты и безопасности ядерных материалов и объектов, в вопросах окружающей среды и использования водных ресурсов", - сказано в заявлении.

Вас также могут заинтересовать новости: