Пакет будет охватывать три месяца с краткосрочным финансированием преимущественно в виде грантов.

Министры финансов стран Группы семи (G7) хотят договориться о пакете помощи Украине на 15 млрд евро на встрече в Бонне на этой неделе.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник Германии в комментарии Reuters.

Пакет будет охватывать три месяца с краткосрочным финансированием преимущественно в виде грантов, которые, в отличие от ссуд, не нужно возвращать, сказал чиновник, добавив, что помощь нужна, поскольку доходы Украины упали.

США уже предложили оказать половину помощи в виде грантов на сумму $7,5 млрд, добавил чиновник, отметив, что министры G7 хотят согласовать совместное коммюнике на предстоящей встрече.

Как сообщал УНИАН, 8 мая лидеры стран "Большой семерки" заверили в дальнейшей поддержке Украины в противостоянии российской агрессии и осудили вторжение РФ. Также они обязались усилить давление на Россию, в частности - отказавшись от российских нефти и газа. Об этом говорилось в заявлении лидеров стран G7 по итогам виртуальной встречи с президентом Владимиром Зеленским.

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