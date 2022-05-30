Президент подчеркнул, что необходима дальнейшая вооруженная и финансовая поддержка Украины.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина отвергает попытки отыскать альтернативу ее членству в ЕС и хочет получить статус кандидата.

Об этом он заявил во время видеообращения на заседании Европейского совета.

Зеленский напомнил, что президент Европейского совета Шарль Мишель недавно посетил Одессу, где из-за ракетной атаки был вынужден спуститься в укрытие.

"А если это ощущалось даже на таком уровне, то почему Россия до сих пор не признана государством-террористом, государством-спонсором терроризма?"- спросил он.

Кроме того, президент подчеркнул, что никогда европейский дом не был завершен без Украины и не будет, как и не будет полноценной европейской силы без Украины.

"Сам факт того, что Украина оставалась обломком Европы, где-то там, за границами ваших государств, способствовал тому, что у России развился агрессивный аппетит на захват соседей. Только расширением, усилением европейского единства можно не допустить повторения того, что Европа пережила и 24 февраля, и в 2014 году, и даже в 1968 или в 1956 годах", - подчеркнул он.

По мнению главы государства, именно поэтому на стратегическом уровне уже в июне должен быть утвержден статус кандидата в члены ЕС для Украины.

"И мы отвергаем любые попытки отыскать никому не нужную, любую альтернативу или найти что-то еще для Украины. Для нас нужно быть такими, как вы. Мы хотим, чтобы Украина получила статус кандидата. Мы выполнили все необходимые критерии для этого статуса", - подчеркнул он.

Зеленский считает, что те отдельные государства, которые до сих пор не уверены в Украине, изменят свои мнения и покажут объединенную силу народов, которые беспрецедентным большинством поддержат членство Украины в ЕС.

"Именно сейчас вы можете определить, действительно ли правдиво все то, что Евросоюз говорит сам о себе. О единстве в многообразии, об общих ценностях и одинаковый подход ко всем демократиям Европы. Нам нужно общее таможенное пространство, которое усилит и Украину, и всех, кто вовлечен в торговлю с нами. Требуется совместное платежное пространство, которое ускорит интеграцию на уровне обычных людей. И общее роуминговое пространство. Очень важно, чтобы наши переселенцы, а их более 5 миллионов, не чувствовали дискриминации", - добавил президент.

В то же время, он отметил, что абсолютно необходима и дальнейшая вооруженная и финансовая поддержка для Украины.

"И это еще одна причина, чтобы найти и заморозить, а затем конфисковать все российские активы и направить их на восстановление и компенсацию нанесенного войной ущерба", - считает Зеленский.

Он в очередной раз призвал европейские страны участвовать в реализации инициатив по восстановлению Украины.

"Если восстановление начнется во время войны и будет действительно общеевропейским, то это станет одним из самых убедительных доказательств для всех и, конечно, прежде всего для России, – что европейцы сильны. И не позволят разрушить ни одну из неотделимых частей Европы. Ни Украину, ни любую другую часть", - отметил глава государства.

Он напомнил, что сегодня в результате российского обстрела Херсонской области погибла 9-летняя девочка, ранения получили 7-месячный младенец и девочка 5 лет.

"Ни один нормальный человек не может просто смириться с этим. С такими преступлениями. Ежедневными. Это сознательные убийства российскими военными наших гражданских, наших детей. Они точно знают, по кому они стреляют. И я очень рассчитываю на вашу принципиальность и активность в том, чтобы каждый русский военный, который убивал или пытал наших людей, и каждый командир, который отдавал такие приказы или потакал этому, – предстали перед судом. Европа точно может это сделать... Это вопрос не просто об ответственности агрессора за конкретную войну, а о защите человечности как таковой", - подчеркнул Зеленский.

Членство в ЕС:

28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

8 апреля во время визита в Киев фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Украина уже его заполнила и передала Евросоюзу.

Первая часть опросника содержит политические и экономические критерии, по которым будет оцениваться готовность Украины получить статус кандидата на членство. Вторая - охватывает оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС.

Зеленский надеется, что в июне страны-члены Евросоюза поддержат решение о статусе Украины как кандидата.

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вступление Украины в ЕС займет несколько лет, возможно, несколько десятилетий". Он предложил создать новый тип "европейского политического сообщества", которое позволит Украине и другим странам присоединиться к "основным европейским ценностям". В то же время Макрон отметил, что присоединение к нему не гарантирует будущее членство в ЕС.

В Офисе президента Украины раскритиковали предложение "отдельных западных политиков" создать альтернативу вступлению нашего государства в Евросоюз.

19 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву не нужны суррогаты статуса кандидата к ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине.

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