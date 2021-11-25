Глава МИД отметил важность активизации "нормандского формата", чтобы оживить процесс мирного урегулирования.

Украина вместе с Францией и Германией как посредниками продолжают настаивать на необходимости проведения встреч в "нормандском формате" для поиска политико-дипломатического решения российско-украинского вооруженного конфликта.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил на закрытой онлайн-дискуссии с экспертами ведущих французских аналитических центров в сфере внешней политики и журналистами ключевых французских изданий, информирует пресс-служба МИД.

"Мы настаиваем на необходимости честной дискуссии четырех стран "нормандского формата" для того, чтобы оживить процесс мирного урегулирования. Россия, Украина, Германия и Франция должны сесть за стол переговоров. Желательно на уровне лидеров стран", - подчеркнул министр.

Кулеба напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский сделали ряд предложений президенту России Владимиру Путину с приглашением провести саммит "нормандского формата". Однако российская сторона так и не согласилась ни на саммит, ни на встречу министров иностранных дел.

"Министры ФРГ Гайко Маас и Франции Жан-Ив Ле Дриан приложили максимум усилий, чтобы привлечь российского министра Сергея Лаврова на встречу. Если бы он согласился, я был бы готов провести с ним откровенный разговор о том, как вывести минский процесс из тупика, в который его завела Россия", - отметил он.

Кулеба подчеркнул незыблемость принципа "сначала безопасность" и напомнил, что Минские договоренности начинаются с пункта о всеобъемлющем прекращении огня.

Глава украинской дипломатии официально опроверг российские фейки о якобы подготовке Украины к наступательной операции на Донбассе. Он заверил, что Украина считает поиск политико-дипломатического решения единственным путем урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта.

Нормандский формат: что это

Нормандский формат - тип встреч в четырехстороннем формате (Украина - Германия - Франция - Россия), где обсуждаются вопросы о российской вооруженной агрессии против Украины.

Название формата происходит от встречи глав этих четырех государств, которая впервые состоялась 6 июня 2014 года, в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция).

Последний саммит "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и РФ) по Донбассу состоялась в Париже в декабре 2019 года. После этого новый саммит планировалось провести в Берлине, но он так и не состоялся.

В январе 2021 года в Берлине прошли переговоры советников лидеров "нормандской четверки". Украинская сторона акцентировала на вопросах безопасности и на усилении этой составляющей договоренностей.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал возможность расширения "нормандского формата" для урегулирования ситуации на Донбассе. Он указал, что хотел бы, чтобы США присоединились к переговорам.

Глава ОП Андрей Ермак заявлял, что Украина ведет переговоры, чтобы встреча "нормандской четверки" состоялась до завершения каденции канцлера Германии Ангелы Меркель.

Автор: Тамара Отовская