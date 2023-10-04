По мнению Зеленского, мировые лидеры должны понять, что очень важно защищать украинский народ.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в Украины есть определенная поддержка США и ЕС, а Россия слабее.

"Я уверен, что поддержка США продолжится и в дальнейшем. Россия слабее, их намерение - заморозить конфликт. Я уверен, что США останутся с нами, и Европа также будет на нашей стороне. Мы сделаем все, чтобы не потерять их поддержку", - заявил президент Украины в эфире Sky Tg24.

"Мировые лидеры должны понять, что очень важно защищать украинский народ, это также означает защиту своей страны. Если агрессия не прекратится, это затронет весь мир", - добавил он.

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Помощь Украине от США и Европы - подробности

Беспорядок в рядах республиканцев на Капитолийском холме вызывает беспокойство у президента Джо Байдена, поскольку он пытается обеспечить новое финансирование для Украины, о чем, по его словам, он скоро выступит с важной речью.

"Меня это беспокоит, но я знаю, что большинство членов Палаты представителей и Сената от обеих партий заявили, что поддерживают финансирование Украины", - сказал Байден.

В Европейском Союзе не ждут урегулирования бюджетных вопросов в Соединенных Штатах Америки относительно помощи Украине, а увеличивают поддержку.

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