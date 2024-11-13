Джон Рэтклифф был директором Национальной разведки во время первой каденции Трампа.

Избранный президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой на должность главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Ее займет давний соратник экс-главы Белого дома Джон Рэтклифф, сообщил сам Трамп в соцсети Х.

Как известно, во время первой канденции Трампа Рэтклифф был директором Национальной разведки.

"Джон Рэтклифф всегда был борцом за истину и честность перед американским народом. Когда 51 должностное лицо разведки обманывало относительно ноутбука Хантера Байдена, был один Джон Рэтклифф, который говорил правду американскому народу", - написал Трамп.

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Вероятные кадровые назначения Дональда Трампа

Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп объявил кандидатуру нового главы Пентагона. Он выдвинул на эту должность 44-летнего Пита Хегсета, который является ведущим Fox News.

В прошлом Хегсет критиковал союзников по НАТО за их слабость. По его словам, страны Альянса не хотят "раскошеливаться на собственную оборону" и просто взывают к Америке о помощи.

Ранее стало известно, что Трамп выбрал руководительницу Министерства внутренней безопасности. Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм "прославилась" тем, что убила собственную собаку. Также она называла военную помощь США Украине дорогой стратегической ошибкой, которая подталкивает Россию к союзу с Китаем.

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