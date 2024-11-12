В министерстве уверяют, что успеют использовать эти средства.

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки имеет еще 9,3 миллиардов долларов на помощь Украине. Всю эту сумму обещают использовать.

Об этом во время брифинга заявил представитель Пентагона Пэт Райдер, передает в X корреспондент "Голоса Америки" Остап Яриш. Так, по программе Presidential Drawdown Authority осталось более 7 миллиардов долларов (4,3 утвержденных Конгрессом в апреле и 2,8, которые стали доступны после пересчетов). Еще около 2,2 миллиардов доступны по программе USAI (Инициатива содействия безопасности Украины).

Также Райдер сообщил, что с апреля до середины октября Штаты поставили в Украину 83% обещанных боеприпасов, 67% средств противовоздушной обороны и 60% других огневых возможностей.

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Помощь от США

Напомним, в начале месяца Пентагон объявил, что передает украинской армии новый пакет помощи на сумму в 425 миллионов долларов. В него вошли перехватчики противовоздушной обороны, боеприпасы, техника и оружие.

Сейчас дальнейшая военная поддержка Украины находится под сомнением, поскольку неизвестно, какой курс выберет новоизбранный президент Дональд Трамп. Его сын опубликовал в сети "мем", намекнув, что Киев останется без поддержки уже через месяц

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