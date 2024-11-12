Министерство обороны Соединенных Штатов Америки имеет еще 9,3 миллиардов долларов на помощь Украине. Всю эту сумму обещают использовать.
Об этом во время брифинга заявил представитель Пентагона Пэт Райдер, передает в X корреспондент "Голоса Америки" Остап Яриш. Так, по программе Presidential Drawdown Authority осталось более 7 миллиардов долларов (4,3 утвержденных Конгрессом в апреле и 2,8, которые стали доступны после пересчетов). Еще около 2,2 миллиардов доступны по программе USAI (Инициатива содействия безопасности Украины).
Также Райдер сообщил, что с апреля до середины октября Штаты поставили в Украину 83% обещанных боеприпасов, 67% средств противовоздушной обороны и 60% других огневых возможностей.
Помощь от США
Напомним, в начале месяца Пентагон объявил, что передает украинской армии новый пакет помощи на сумму в 425 миллионов долларов. В него вошли перехватчики противовоздушной обороны, боеприпасы, техника и оружие.
Сейчас дальнейшая военная поддержка Украины находится под сомнением, поскольку неизвестно, какой курс выберет новоизбранный президент Дональд Трамп. Его сын опубликовал в сети "мем", намекнув, что Киев останется без поддержки уже через месяц