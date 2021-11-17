Из-за этого Украина усиливает охрану границы.

Глава МВД Денис Монастырский заявил, что на украинско-белорусской границе может произойти эскалация и наращивание нелегальной миграции.

Об этом он рассказал во время разговора с Комиссаром ЕС по внутренним делам Ильвой Йоханссон, сообщают в Департаменте коммуникации МВД Украины.

По словам Монастырского, Украина рассматривает ситуацию на белорусско-польской границе как стратегию Кремля на ослабление Евросоюза.

Он отметил, что оценка событий на границе с Беларусью, странами Балтии и Польши дает основания прогнозировать вероятную эскалацию и увеличение нелегальной миграции на украинско-белорусской границе. В связи с этим Украина усиливает охрану границы.

Читайте такжеСША готовят новые санкции против режима Лукашенко из-за миграционного кризисаТакже глава МВД обратил внимание европейских партнеров на целесообразность использования второй фазы проекта "Поддержка ЕС в укреплении интегрированного управления границами в Украине".

Это поможет обустроить украинско-белорусский участок границы и улучшить материально-техническую базу пограничников.

Миграционный кризис на границе Беларуси и стран ЕС

Как сообщал УНИАН, в начале ноября в Беларуси большая группа мигрантов из кризисных регионов прибыла к границе с Польшей. Люди находятся под контролем вооруженных белорусских силовиков, которые определяли направление движения мигрантов.

Власти Польши распорядились усилить охрану границы с Беларусью. Утром 10 ноября стало известно о прорыве двух больших групп беженцев с территории Беларуси в Польшу.

Правительство в Варшаве обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза.

В конце мая Лукашенко заявил, что его страна больше не будет препятствовать проезду мигрантов в ЕС – таким образом официальный Минск отреагировал на ужесточение санкций западных стран против Беларуси.

Кроме того, Литва с 10 ноября из-за миграционного кризиса ввела чрезвычайное положение в приграничной зоне с Беларусью.

10 ноября СНБО принял решение об усилении охраны границы и подготовку к сценариям, которые происходят на белорусско-польской границе.

11 ноября глава МВД Денис Монастырский заявил, что граница с Беларусью дополнительно охранять 8,5 тысячи военнослужащих Госпогранслужбы, Нацгвардии и полицейских.

Автор: Людмила Жерновская