Часть мигрантов остались в палатках под открытым небом.

Александр Лукашенко распорядился разместить нелегалов, которых поливали из водометов польские военные, в логистическом центре на пункте пропуска "Брузги". Первыми туда отправили женщин и детей.

Об этом сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

16 ноября сотни нелегалов предприняли новые попытки прорваться через границу в Польшу. В свою очередь польские правоохранители применили водометы. Нелегалов изрядно поливали водой несмотря на то, что уже достаточно холодно. В результате многие промокли до нитки.

Часть беженцев решила покинуть пункт пропуска. Их направили в транспортно-логистический центр возле границы. Там организовали специальную площадку, где люди смогут обсохнуть, согреться и поспать. В первую очередь, там разместят женщин и детей.

Миграционный кризис на границе Беларуси и стран ЕС

Как сообщал УНИАН, в начале ноября в Беларуси большая группа мигрантов из кризисных регионов прибыла к границе с Польшей. Люди находятся под контролем вооруженных белорусских силовиков, которые определяли направление движения мигрантов.

Власти Польши распорядились усилить охрану границы с Беларусью. Утром 10 ноября стало известно о прорыве двух больших групп беженцев с территории Беларуси в Польшу.

Правительство в Варшаве обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза.

В конце мая Лукашенко заявил, что его страна больше не будет препятствовать проезду мигрантов в ЕС – таким образом официальный Минск отреагировал на ужесточение санкций западных стран против Беларуси.

Кроме того, Литва с 10 ноября из-за миграционного кризиса ввела чрезвычайное положение в приграничной зоне с Беларусью.

10 ноября СНБО принял решение об усилении охраны границы и подготовку к сценариям, которые происходят на белорусско-польской границе.

11 ноября глава МВД Денис Монастырский заявил, что граница с Беларусью дополнительно охранять 8,5 тысячи военнослужащих Госпогранслужбы, Нацгвардии и полицейских.

Автор: Анастасия Горбачева