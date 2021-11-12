Прорваться смогла группа из 150-200 человек.

Граница Польши и Беларуси, куда съезжаются тысячи мигрантов на данный момент под усиленной охраной. Местная полиция внутри страны уже вылавливает мигрантов, которые смогли прорваться.

Об этом говорится в сюжете 2+2.

11 ноября польские правоохранители остановили забитый нелегалами микроавтобус, который выглядел как автомобиль скорой помощи.

При это в польском Сейме заявили об усилении охраны границы не только с Беларусью, но и с Украиной. Такой же сценарий подтверждают и в украинском правительстве, из-за чего созвали заседание СНБО.

Читайте такжеInformNapalm: беженцев в Беларусь перевозила та же авиакомпания, что и "вагнеровцев" - в СириюВ свою очередь представитель самой большой фракции немецкого парламента, Нильс Шмид однозначно дал понять, что в Германии рассматривают Украину как возможный приют для мигрантов пока люди будут оформлять статус беженца. Секретарь СНБО Алексей Данилов жестко ответил немецким партнерам.

"С какого перепугу мы должны их брать к себе, если немцы должны о них заботиться. У нас есть предложение для социал-демократов взять их к себе домой по два, по три, по пять, а если мало место, то в Бундестаге есть кабинеты", - заявил Данилов.

Кроме того, министр внутренних дел Денис Монастырский отправился на Волынь проверять готовность силовиков и пограничников.

В то же время пограничная служба Польши обнародовала ролик, на котором видно как группа нелегалов прорвалась через пункт пропуска "Кузница". Мигранты с криками штурмовали металлическое заграждение, за которым стояли польские силовики. Предварительно, прорваться смогли 150-200 человек. Польские силовики не предпринимали активных ответных действий.

Миграционный кризис на границе с Беларусью

В начале ноября в Беларуси большая группа мигрантов из кризисных регионов прибыла к границе с Польшей. Люди находятся под контролем вооруженных белорусских силовиков, которые определяли направление движения мигрантов.

Власти Польши распорядились усилить охрану границы с Беларусью. Утром 10 ноября стало известно о прорыве двух больших групп беженцев с территории Беларуси в Польшу. Правительство в Варшаве обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза.

Кроме того, Литва с 10 ноября из-за миграционного кризиса ввела чрезвычайное положение в приграничной зоне с Беларусью.

10 ноября СНБО принял решение об усилении охраны границы и подготовку к сценариям, которые происходят на белорусско-польской границе.

11 ноября в МВД заявили, что границу с Беларусью дополнительно будут охранять 8,5 тыс. военнослужащих Госпогранслужбы, Нацгвардии и полицейских.

Автор: Анастасия Горбачева