Президент отметил, что речь идет лишь о миграционных вызовах и угрозах, к преодолению которых Украина готова.

Президент Владимир Зеленский заявил, что усиление охраны границы из-з ситуации в Беларуси не повлияет на возможность въезда в Украину ее граждан.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, опубликованном на его Telegram-канале.

Президент напомнил, что сегодня первым вопросом, который рассматривал Совет нацбезопасности и обороны на своем заседании, было усиление украинской государственной границы из-за ситуации на польско-белорусской границе.

Зеленский подчеркнул, что это решение никоим образом не повлияет на пересечение украинской границы гражданами Беларуси.

"Речь идет только о миграционных вызовах и угрозах. Наше государство готово к их решению и преодолению", - подчеркнул глава государства.

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Как сообщал УНИАН, 10 ноября СНБО принял решение об усилении охраны границы и подготовку к сценариям, которые происходят на польско-белорусской границе.

По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, было принято решение об усилении присутствия Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии на украинско-белорусской границе.

Кроме того, на границе были определены наиболее вероятные участки для массового скопления мигрантов.

Он пояснил, что в ближайшее время в пограничные области будут привлечены подразделения терробороны, чтобы быть готовыми к любым возможным сценариям в случае попадания незаконных мигрантов из африканских стран, которые находятся на территории Беларуси и искусственно передвигаются до польской границы.

Министр подчеркнул, что ответ украинских правоохранителей в случае такой ситуации будет четким и в рамках закона, регламентирующего защиту государственной границы.

Автор: Антонина Доломанжи