По его словам, модель гарантий безопасности до вступления в НАТО может и должна быть применена к Украине.

Украина должна договориться с партнерами о том, чтобы до вступления в НАТО страна имела временные гарантии безопасности, как Швеция и Финляндия.

Об этом в эфире "Эспрессо" заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел в 2009 году и екс-глава миссии Украины при НАТО Владимир Хандогий.

"Модель гарантий безопасности до вступления в НАТО может и должна быть применена к Украине. Мы понимаем, что завтра формально на нас не будет распространена статья 5 Вашингтонского договора, которая является гарантией. В любом случае мы должны предлагать, чтобы на период до вступления мы получили временные гарантии, как Швеция и Финляндия. Тем более мы сегодня ведем переговоры о гарантиях. Они должны быть временной конструкцией к полноправному вступлению Украины в НАТО", - пояснил Хандогий.

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Украина на пути в НАТО

30 сентября Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что теперь все государства-члены НАТО должны оформить Украине приглашение о присоединении к Альянсу. По словам министра, Украина де-факто уже является членом НАТО, осталось оформить это де-юре. Он добавил, что это должно произойти как можно скорее и без плана действий по членству в Альянсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери для вступления Украины в Альянс открыты но сейчас внимание сосредотачивается на поддержании обороны Украины от российских войск.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров 9 стран Центральной и Восточной Европы, поддержавших стремление Украины стать членом Организации Североатлантического договора.

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