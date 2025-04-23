По словам Креминя, языковая ситуация в Украине кардинально изменилась из-за войны, которую РФ начала в 2014 году.

Правительственный уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь ответил спецпредставителю президента США Дональда Трампа Стиву Уиткоффу относительно его заявления о том, что Россия могла бы сохранить контроль над пятью областями Украины из-за их русскоязычности. Об этом говорилось в эфире Радио Свободы.

Он отметил, что языковая ситуация в Украине кардинально изменилась из-за войны, которую Российская Федерация начала в 2014 году.

"Сегодня подавляющее большинство граждан Украины независимо от региона - или это юг, или это восток, или запад Украины - предпочитает украинский язык и в официальных сферах общественной жизни, и в частном общении", - сказал Креминь.

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Зато, по его словам, с 2014 года фиксируются "многочисленные случаи лингвоцида, а также унижения людей и уничтожения национальной идентичности" во временно оккупированных регионах Украины.

Также языковой омбудсмен напомнил, что Трамп 1 марта подписал указ о предоставлении английскому языку статуса единственного государственного, поэтому, "кому, как не ему знать, насколько важно держать национальное единство и соборность своего государства".

"Но хотел бы подчеркнуть, что то, на чем настаивает российская пропаганда, я думаю, абсолютно недопустимо ни для рядовых граждан США, ни для цивилизованного мира", - отметил Креминь.

Заявление Виткоффа относительно пяти регионов

Как сообщал ранее УНИАН, в интервью Такеру Карлсону спецпредставитель Трампа Уиткофф прокомментировал будущий статус оккупированных Россией украинских территорий, назвав их "самой большой проблемой в этом конфликте".

"Они русскоязычные, были референдумы, на которых подавляющее большинство людей выразило желание быть под российским руководством. Я думаю, что это является ключевым вопросом в конфликте", - заявил он.

Издание The Telegraph отметило, что при этом Уиткофф запутался в названиях оккупированных территорий Украины. "Я думаю, что самая большая проблема в конфликте - это так называемые четыре региона... Донбасс, Крым, Луганск... и есть еще два", - сказал он.

Неспособность Уиткоффа запомнить названия территорий была воспринята критиками как доказательство того, что администрация Трампа не в состоянии разобраться в переговорах между Украиной и Россией, отметило издание.

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