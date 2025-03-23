Уиткофф не смог правильно назвать все оккупированные области, по которым ведет переговоры с РФ.

Один из главных посланников Дональда Трампа по внешней политике Стив Уиткофф подвергся резкой критике за то, что не смог вспомнить названия оккупированных украинских территорий, по которым он ведет переговоры с Россией.

Как пишет The Telegraph, в интервью с Такером Карлсоном Уиткофф запутался, пытаясь перечислить оккупированные Россией районы Донецкой, Херсонской, Запорожской и Луганской областей.

"Я думаю, что самая большая проблема в конфликте — это так называемые четыре региона... Донбасс, Крым, Луганск... и есть еще два", — сказал он.

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Неспособность Уиткоффа запомнить названия территорий была воспринята критиками как доказательство того, что администрация Трампа не в состоянии разобраться в переговорах между Украиной и Россией, отмечает издание.

Спецпосланник Трампа также сказал, что на оккупированных территориях прошли референдумы, "на которых подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под властью России". Он имел в виду организованные Кремлем выборы через шесть месяцев после вторжения в 2022 году, которые широко осуждались как фиктивные выборы, призванные придать российскому захвату земель видимость легитимности.

"Уиткофф даже не может вспомнить названия украинских областей, которые хочет Путин… Он ссылается на фиктивное голосование, организованное ФСБ, как на "доказательство" того, что люди в этих регионах хотят присоединиться к России... Глубоко беспокоит то, что тот, кто должен быть нейтральным переговорщиком между двумя воюющими странами, встает на сторону агрессора и распространяет его пропаганду", — написал один из критиков в Twitter.

Комментарии о референдумах были не единственной частью интервью, в которой Уиткофф, по-видимому, продвигал пророссийскую линию, пишет The Telegraph. Он также сказал, что руководство Украины согласилось провести президентские выборы, несмотря на то, что Киев заявил, что выборы не являются ни логистически возможными, ни конституционно законными во время войны.

Он также позитивно отметил отношения Трампа с Путиным, заявив, что российский диктатор якобы "молился" за президента США в церкви после покушения на него.

Уиткофф о войне в Украине

Уиткофф в интервью Такеру Карлсону прокомментировал будущий статус оккупированных Россией украинских территорий, назвав их "самой большой проблемой в этом конфликте". Он также заявил, что "россияне де-факто контролируют эти территории", и вопрос в том, в чем Украина может уступить, когда речь идет об отказе от территорий.

Он также заявил, что выборы в Украине необходимы и президент Украины сейчас "в очень, очень сложной ситуации".

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