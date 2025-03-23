Главным вопросом является то, в чем Украина может уступить, подчеркнул Виткофф.

Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф прокомментировал будущий статус оккупированных Россией украинских территорий, назвав их "самой большой проблемой в этом конфликте".

"Я думаю, что самая большая проблема в этом конфликте - Крым и четыре региона - Донбасс, Луганск и еще два других. Они русскоязычные, были референдумы, на которых подавляющее большинство людей выразило желание быть под российским руководством. Я думаю, что это является ключевым вопросом в конфликте", - заявил он в интервью Такеру Карлсону.

Уиткофф добавил, что это первоочередной вопрос, который должен быть решен. По его словам, это всегда было проблемой, но о ней "никто не хочет говорить".

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"Это как слон в комнате. Слон в комнате - это конституционные вопросы в Украине относительно того, в чем они могут уступить, когда речь идет об отказе от территорий. Россияне де-факто контролируют эти территории. Вопрос в том, признает ли мир, что это территории России? Сможет ли Зеленский выжить политически, если он это признает? Это и является центральным вопросом в конфликте", - заявил он.

Вопрос оккупированных территорий Украины

Россия требует признать оккупированные территории - Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Крым - своей территорией. Украина категорически отказывается и настаивает на полном восстановлении своей территориальной целостности.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США ведут с Украиной переговоры по территориальным вопросам. В частности, это касается того, какие временно оккупированные территории Украина "потеряет" в процессе окончания полномасштабной войны.

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