'Переговоры продолжаются': Белый дом подтвердил новый визит Уиткоффа к Путину

В ближайшие дни спецпосланник Трамп снова полетит к российскому диктатору говорить об Украине.

США продолжают усилия по завершению войны России против Украины. На этой неделе спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф поедет в Россию на переговоры по условиям прекращения огня, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.

По ее словам, президент США Трамп активно следит за ходом переговоров и считает завершение войны в Украине "одним из ключевых приоритетов".

"Что касается российско-украинской войны, я только что была в Овальном кабинете вместе с президентом и Стивом Уиткоффом, и они хотели, чтобы все знали, что переговоры продолжаются", - заявила Левитт.

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Пресс-секретарь подчеркнула, что переговорный процесс "движется в правильном направлении". Уиткофф готовится к очередному визиту в Москву.

"Специальный посланник Стив Уиткофф снова отправится в Россию позже на этой неделе, чтобы продолжить переговоры с Владимиром Путиным", - сказала пресс-секретарь.

Левитт не уточнила, когда именно состоится визит. Комментируя недавние заявления госсекретаря Марко Рубио о возможности выхода США из переговорного процесса в случае "негативного сценария", пресс-секретарь подчеркнула, что Трамп настроен на достижение мира:

"Он хочет, чтобы эта война завершилась. Хочет остановить убийства с обеих сторон. И об этом он говорит не впервые. Президент разочарован действиями обеих сторон, но в то же время верит, что мир возможен".

Переговоры Виткоффа с РФ

Как сообщал ранее УНИАН, после последнего своего визита в РФ Уиткофф назвал переговоры с РФ "убедительными" и добавил, что обсуждались шаги, которые могли бы закончить войну в Украине и "привести к возможностям для бизнеса". Также он заявил, что ключ к мирному соглашению "вращается вокруг пяти территорий".

На днях стало известно, что Стив Уиткофф может поехать в Москву после переговоров в Лондоне. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Впоследствии в Кремле подтвердили очередной визит Уиткоффа в Москву.

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