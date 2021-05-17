Подробности по поводу пресс-конференции у президента обещают сообщить детали позже / фото president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести пресс-конференцию по итогам двух лет своего пребывания на посту.
Читайте такжеО переговорах с Путиным и втором сроке: главные заявления Зеленского на пресс-конференцииОб этом УНИАН сообщили в Офисе президента.
По словам собеседников, предварительно команда Зеленского планирует провести мероприятие 20 мая.
Детали в пресс-службе главы государства обещают сообщить позже.
Прошлая пресс-конференция президента
- В прошлый раз большую пресс-конференцию Зеленский проводил 20 мая 2020 года - ровно через год после своей инаугурации.
- В начале марта 2021-го пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявляла, что президент может провести следующую большую пресс-конференцию ко второй годовщине своей инаугурации
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