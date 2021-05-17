Подробности по поводу пресс-конференции у президента обещают сообщить детали позже / фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести пресс-конференцию по итогам двух лет своего пребывания на посту.

Читайте такжеО переговорах с Путиным и втором сроке: главные заявления Зеленского на пресс-конференцииОб этом УНИАН сообщили в Офисе президента.

По словам собеседников, предварительно команда Зеленского планирует провести мероприятие 20 мая.

Детали в пресс-службе главы государства обещают сообщить позже.

Прошлая пресс-конференция президента

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Автор: Константин Гончаров