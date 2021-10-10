Личный врач политика призывает немедленно его госпитализировать.

Состояние голодающего экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, которого содержат в СИЗО грузинского Рустави, ухудшилось - его необходимо срочно переводить в больницу.

Об этом заявил его личный врач Николоз Кипшидзе на телеканале "Мтавари архи".

Медик утверждает, что сделал такое заключение после визита к Саакашвили в СИЗО 10 октября.

"Ситуация ухудшилась. Его состояние ухудшилось, стало намного хуже. Два дня назад он выглядел совсем иначе. Он отказывается принимать мед и соки и пьет только воду", - говорит Кипшидзе.

Врач добавил, что Саакашвили страдает от заболевания крови талассемии.

Читайте такжеСаакашвили обратился к международному сообществу: заявляет, что его арестовали без суда"Я никогда не заявлял об этом по телевидению, а сегодня получил право обнародовать эту информацию. При этой болезни крови недопустимо абсолютно никакого голодание - это приводит к необратимым изменениям ... (Саакашвили - УНИАН) тяжелее ходить, трудно говорить", - добавил личный врач политика.

По его словам, улучшений в состоянии Саакашвили в обозримом будущем не ожидается. Единственный выход - госпитализация.

"Если так будет продолжаться, у нас не будет живого президента", - резюмировал Кипшидзе.

Задержание Михеила Саакашвили - справка УНИАН

28 сентября Саакашвили заявил о том, что он возвращается в Грузию на выборы. 1 октября политик рассказал о прибытии в Батуми, показав загадочное видео.

Сначала власти Грузии отрицали, что Саакашвили уже прибыл в стране. После этого стало известно, что политика задержали.

Адвокат Саакашвили назвал его арест "политическим актом". После этого посла Грузии вызвали "на ковер" в МИД Украины. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что из-за задержания Саакашвили "будет серьезный дипломатический скандал".

Вечером того же дня, когда политика взяли под стражу, против него возбудили уголовное дело. После этого стало известно, что Саакашвили влюбился в украинского нардепа, они сделали публичное признание.

Читайте такжеАдвокат Саакашвили высказался о его возможной экстрадиции в УкраинуПрезидент Грузии отказалась помиловать Саакашвили, а в прокуратуре исключили экстрадицию политика в Украину. В ответ на это он объявил себя политзаключенным и решил голодать.

Председатель правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Саакашвили готовил государственный переворот.

3 октября Зеленский рассказал, как в Украине работают над возвращением Саакашвили. После этого появилась информация о том, что политик въехал в Грузию в вентиляционной кабине трейлера. Помимо этого, премьер страны обвинил Саакашвили в планировании убийств оппозиционеров.

4 октября стало известно, что Грузия не намерена выдавать Саакашвили Украине. После этого политик написал письма Зеленскому и Гордону. В первом он назвал себя "узником Путина", а во втором - поблагодарил журналиста за поддержку.

Автор: Станислав Кожемякин