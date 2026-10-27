Уже через 2 недели пассажиров Ryanair ждет серьезное изменение: что нужно учесть

С 10 ноября некоторым пассажирам авиакомпании придется прибывать в аэропорт раньше других.

Ровно за две недели до вступления в силу новых правил Ryanair, касающихся части пассажиров, ирландский лоукостер выпустил напоминание для них.

Согласно сообщению на сайте авиакомпании, со вторника, 10 ноября 2026 года, стойки регистрации багажа Ryanair в аэропортах будут закрываться за 60 минут до запланированного времени вылета (сейчас это происходит за 40 минут).

Таким образом пассажирам, которым необходимо сдать багаж, придется прибывать в аэропорт пораньше, чтобы успеть сделать это не позднее чем за 60 минут до вылета.

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"Это небольшое изменение даст 20% наших пассажиров, сдающих багаж, дополнительное время на прохождение контроля безопасности и паспортного контроля, чтобы они успели дойти до выхода на посадку до начала посадки в самолет – особенно в периоды пиковой нагрузки, когда очереди в аэропортах могут быть длиннее обычного", – пояснил нововведение Директор по маркетингу Ryanair Дара Брэди.

При этом для остальных 80% пассажиров Ryanair, которые путешествуют без багажа, это 20-минутное изменение ничего не меняет: они, как и прежде, могут пройти онлайн-регистрацию до прибытия в аэропорт и сразу направиться к пунктам досмотра и выходу на посадку.

Другие новости Ryanair

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы Ryanair рассказала о некоторых важных изменениях в своем зимнем расписании 2026-2027. Они касаются рейсов в Бельгию, Италию и Испанию.

Также не так давно лоукостер объявил почти о трех десятках новых маршрутов, которые будут запущены летом 2027 года.

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