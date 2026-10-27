Должен ли работодатель выплачивать зарплату мобилизованному работнику: суд дал ответ

После вступления в силу Закона № 2352-IX работодатели были освобождены от обязанности сохранять средний заработок работникам, проходящим военную службу.

Работники, которых призвали или которые добровольно поступили на военную службу, в период чрезвычайного положения имеют право на сохранение места работы и должности. Однако, как пишет "Судебно-юридическая газета", с 19 июля 2022 года работодатели больше не обязаны выплачивать им средний заработок. Такой подход подтверждает судебная практика, в частности решение Верховного Суда.

Место работы и должность остаются за работником

Так, в постановлении от 12 февраля 2025 года по делу № 757/31954/23-ц Верховный Суд подчеркнул, что за работниками, заключившими контракт на прохождение военной службы в период чрезвычайного положения, сохраняются место работы и должность.

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Эта гарантия действует до окончания особого периода или до дня фактического увольнения военнослужащего со службы. Она распространяется на работников предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, а также фермерских хозяйств, сельскохозяйственных производственных кооперативов и физических лиц-предпринимателей.

Гражданско-правовой договор не всегда лишает работника трудовых гарантий

В одном из дел суды рассматривали спор мужчины с предприятием, с которым он формально заключил гражданско-правовой договор. Истец требовал признать отношения трудовыми, восстановить его на работе, внести соответствующую запись в трудовую книжку и выплатить средний заработок за время вынужденного прогула.

Мужчина утверждал, что фактически работал прессовщиком в рамках основной деятельности предприятия, а договор не определял конкретного объема работ или конечного результата.

Кроме того, деньги ему выплачивали регулярно – два раза в месяц, одновременно со штатными работниками. По его мнению, работодатель безосновательно оформил трудовые отношения как гражданско-правовые, лишив его гарантий, предусмотренных трудовым законодательством.

Суд установил, что договор не предусматривал конкретного конечного результата, а фактические отношения имели признаки трудовых. После призыва мужчины на срочную военную службу работодатель прекратил с ним отношения. Суд признал такие действия неправомерными и восстановил работника на работе.

При этом решение принималось с учетом редакции части третьей статьи 119 Кодекса законов о труде Украины, действовавшей на тот момент. До 19 июля 2022 года эта норма предусматривала сохранение за работником не только места работы и должности, но и среднего заработка.

С 19 июля 2022 года правила выплаты среднего заработка изменились

После вступления в силу Закона № 2352-IX работодателей освободили от обязанности сохранять средний заработок работникам, призванным или принятым на военную службу.

Верховный Суд в ряде дел разъяснил, что до 18 июля 2022 года включительно за такими работниками сохранялись место работы, должность и средний заработок. Начиная с 19 июля 2022 года закон гарантирует лишь сохранение места работы и должности.

Суд отказал в выплате среднего заработка работнице Нацгвардии

Также приводится пример: работница ЧАО "Ахтырский пивоваренный завод", которая с 17 февраля 2022 года проходила военную службу в воинской части Национальной гвардии, обжаловала приказ о прекращении выплаты среднего заработка. До июля 2022 года предприятие продолжало выплачивать ей эти средства, однако после вступления в силу Закона № 2352-IX выплаты прекратили. Суд отказал в удовлетворении иска, указав, что с 19 июля 2022 года закон не обязывает работодателя сохранять средний заработок за работником, проходящим военную службу.

Апелляционный суд отменил решение о взыскании среднего заработка

Аналогичный спор рассматривался в другом деле. Суд первой инстанции частично удовлетворил иск мобилизованного работника и обязал выплатить ему средний заработок за период после 19 июля 2022 года.

Однако Запорожский апелляционный суд отменил решение в этой части. Судьи пришли к выводу, что после вступления в силу Закона № 2352-IX работодатель больше не обязан выплачивать мобилизованному работнику средний заработок.

Такую же позицию суд занял в деле № 331/488/24, отказав в иске о признании незаконным приказа о прекращении начисления среднего заработка с 19 июля 2022 года.

Чем компенсируется отмена выплат со стороны работодателя

В своем постановлении от 23 октября 2024 года Верховный Суд обратил внимание на то, что после отмены обязанности работодателей сохранять средний заработок военнослужащие получают денежное довольствие по месту прохождения службы. Суд, в частности, сослался на постановление Кабинета Министров Украины № 168 от 28 февраля 2022 года, которое регулирует отдельные выплаты военнослужащим во время военного положения.

Что это означает для мобилизованных работников

Судебная практика четко разграничивает два периода. До 18 июля 2022 года включительно работодатель должен был сохранять за работником, призванным или принятым на военную службу, место работы, должность и средний заработок.

С 19 июля 2022 года за работником сохраняются место работы и должность, но работодатель больше не обязан начислять и выплачивать средний заработок.

Другие судебные дела, касающиеся мобилизации

Напомним, Днепропетровский окружной административный суд признал законным внесение в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов информации о нарушении мужчиной правил воинского учета.

Речь идет о случае, когда группа оповещения не смогла вручить ему повестку лично и оставила её в почтовом ящике. Речь шла о том, что 13 января 2026 года мужчину пытались уведомить о необходимости явиться в ТЦК и СП, но двери никто не открыл, поэтому повестку оставили в почтовом ящике.

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