'Чтобы за спиной Украины никто ничего не решал': Сибига прибыл на переговоры в Хельсинки

Украина выступает за мир, а не за умиротворение агрессора.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прибыл на переговоры в Хельсинки с министрами-коллегами стран Северной Европы. Этот визит проходит на фоне телефонного разговора лидеров Финляндии и Норвегии с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом глава МИД Украины сообщил в социальной сети Facebook.

Министр отметил, что прибыл в Хельсинки "не для общих слов, а для очень предметных переговоров".

"Задача дипломатии страны, находящейся в состоянии войны, сейчас одна – будить союзников, не давать им покоя, "выбивать" всё, что может нас защитить, и делать это немедленно", – отметил Сибига.

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Он подчеркнул, что эта неделя сейчас очень напряженная.

"Президент ведет интенсивную международную работу, потому что на фоне всех этих геополитических игр Украина должна диктовать свои условия, продвигать свои интересы и четко заявлять: нам нужен мир, а не умиротворение агрессора", – сообщил глава МИД.

Почему именно страны Северной Европы

Как пояснил Сибига, страны Северной Европы являются ближайшими союзниками Украины.

"И это не просто слова: как тысячу лет назад, так и сейчас наши судьбы связаны. Я здесь, чтобы по-человечески сказать им "спасибо" за все, что они уже делают, и еще больше укрепить наш альянс безопасности", – рассказал министр.

Он намерен завтра впервые выступить на сессии Северного совета, который является главной площадкой региона.

Также будут проведены отдельные переговоры с министрами Финляндии и Норвегии.

"Будем координировать реализацию тех решений, о которых уже договорились в Осло наши лидеры – Зеленский, Стубб и Стере. Эта встреча будет посвящена именно мирным усилиям. Мы также отдельно будем обсуждать с коллегами итоги телефонного разговора лидеров Финляндии и Норвегии с Путиным сегодня утром. Скоординируем дальнейшие шаги", – заявил Сибига.

Он выразил надежду, что операция в Олешках пройдет должным образом ради спасения людей.

"Это будет хорошим знаком, что договоренности возможны, шаги к миру – возможны", – сказал Сибига.

Украина делает все возможное, чтобы за ее спиной ничего не решали

Также Сибига отметил, что сейчас все говорят о возможных встречах США, Китая и России.

"Так вот, координация с нашими друзьями сейчас имеет решающее значение. Президент Финляндии – наш большой друг, он постоянно на связи с нашим президентом. Мы делаем все, чтобы за спиной Украины никто ничего не решал", – заявил министр.

Переговоры с Путиным – что известно

Как сообщал УНИАН, 27 октября европейские лидеры провели прямые переговоры с Путиным. В частности, состоялась серия телефонных звонков с участием президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стере. Сначала они инициировали разговор с инициатором войны Владимиром Путиным по поводу необходимости деэскалации. Цель разговора заключалась в том, чтобы передать непосредственно Путину сообщение от Украины относительно предстоящих мирных переговоров в Абу-Даби.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чего лидеры Финляндии и Норвегии требовали от Путина. По его словам, они четко указали российскому диктатору на необходимость деэскалационных шагов в отношении украинской энергетики и инфраструктуры.

В то же время премьер-министр Дании Метте Фредериксен раскритиковала Норвегию и Финляндию за звонок Путину.

Также появились подробности из Кремля. В частности, там заявили, что "справедливый долгосрочный мир в Украине возможен только с учетом интересов РФ".

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