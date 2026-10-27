ИИ требует жертв: Microsoft предложила добровольно уволиться 60 000 сотрудников

Это четверть всего персонала корпорации.

Microsoft запустила масштабную программу добровольных увольнений для части сотрудников в США, Канаде, Индии и Великобритании. По данным Bloomberg, предложение с денежной компенсацией распространяется примерно на 60 000 человек – это четверть всего персонала компании.

Как сообщила исполнительный вице-президент и директор по персоналу Microsoft Эми Коулман, программа должна дать сотрудникам больше возможностей для планирования следующего этапа их карьеры. При этом Microsoft не ставит конкретную цель по числу участников.

Сотрудники должны принять решение до начала декабря. Те, кто согласится на добровольный уход, завершат работу 31 декабря и получат компенсацию, сопоставимую по размеру с выходным пособием в Microsoft. При этом ряд подразделений, включая команды по маркетингу, продажам и разработке, не включили в программу.

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Bloomberg называет предложение "очередной попыткой Microsoft сократить численность персонала, минимизировав при этом число принудительных увольнений, финансовые издержки и репутационный ущерб". На фоне масштабных инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта корпорация ищет способы снизить расходы.

Это уже не первая подобная инициатива компании в 2026 году. Ранее, в апреле Microsoft предложила программу добровольного выхода на пенсию, доступную около 7% сотрудников в США, а в июле объявила о сокращении 4800 рабочих мест.

Ранее появилась информация, что Meta готовит крупнейшее сокращение персонала в своей истории ради инвестиций в искуственный интеллект. Сейчас в компании работает около 79 000 человек – сокращения могут затронуть 20% и более из них.

Исследование показало, что 95% корпораций, потратившихся на ИИ, не смогли извлечь экономическую пользу от инвестиций. Одна из проблем – сложность дообучения готовых ИИ-инструментов для задач бизнеса.

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