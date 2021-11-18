Политик должен сдать свой загранпаспорт.

Печерский районный суд Киева избрал народному депутату Гео Леросу меру пресечения в виде личного обязательства до 10 января 2022 года.

Как передает корреспондент УНИАН, также политик должен сдать загранпаспорт и выполнять ряд обязательств, как являться к следователю, суду по требованию.

Сторона обвинения настаивала на избрании Леросу меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Во время заседания Лерос объяснил, что его непристойный жест, который он показал в ВР, был адресован президенту Владимиру Зеленскому и руководителю Офиса главы государства Андрею Ермаку. Депутат заверил, что жестом продемонстрировал свою готовность к политической борьбе с ними.

Читайте такжеЛерос заявил, что ему вручают подозрение: нардеп закрылся в машине и показал фотоТакже Лерос заявил, что выполнил решение суда, который обязал его опровергнуть информацию о брате Ермаке. Депутат продемонстрировал судье скриншот сообщения со своей Facebook-страницы. В сообщении говорилось об опровержении информации. Прокурор отметил, что еще вчера этого сообщения не было, и предположил, что сообщение было закрыто, и его открыли только сегодня.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября Лерос во время выступления с трибуны парламента назвал президента Владимира Зеленского "предателем". Президент не реагировал на это, а председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал, чтобы Леросу отключили микрофон, поскольку он говорил не по теме. Микрофон отключили, тогда Лерос повернулся к президенту и показал ему поднятый средний палец.

11 ноября депутату вручили два подозрения - в хулиганстве и в неисполнении решения суда. Первое подозрение касается инцидента в ВР. Во второй - речь идет о невыполнении решения Киевского апелляционного суда, который обязал Лероса опровергнуть заявление о том, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак через своего брата Дениса якобы занимался продажей государственных должностей.

Автор: Дмитрий Хилюк