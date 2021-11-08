Своими хамскими выходками народный депутат Гео Лерос пытается отвлечь внимание от своей коррумпированности.

Об этом заявила политический эксперт Татьяна Лупова в своем блоге на портале "Цензор".

"Хамскими выходками Гео Лерос пытается отвлечь внимание от своей коррумпированности? Видели, да, 4 ноября на заседании Верховной Рады присутствовал президент? Которому вдруг начал хамить Гео Лерос во время выступления. Степанчук ему выключил за это микрофон", - сообщила она.

Однако, отметила Лупова, это не остановило нардепа и он продолжил изъясняться на пальцах - показал президенту "фак".

"Понятно, что относится к Зеленскому и Леросу можно как угодно, но такое хамство в стенах парламента - это уже дно. Одно дело ярый оппозиционер с собственной позицией, имеет что сказать. И совсем другое - обиженный мальчик-маргинал с третьей песочницы. Нет, ну оно понятно, записи, где он договаривается о поджоге собственной машины - ещё то кино. Коррупционер, который старается стать "жертвой режима" - это у нас уже было. По логике вещей, в нормальных странах таких "политиков" очень быстро вышвыривают из политики и предают забвению, а у нас что, у нас он продолжает принимать законы тыкая при этом факи не просто частному лицу, а всему институту президентства", - резюмировала эксперт.

Автор: Иван Бойко