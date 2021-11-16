Прокурор запросил отправить Лероса под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Суд начал избирать меру пресечения внефракционному народному депутату Гео Леросу.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство следователей о применении меры пресечения для нардепа рассматривает судья Печерского райсуда Киева Татьяна Остапчук.

Прокурор пригласил отправить Лероса под круглосуточный домашний арест.

В своем ходатайстве прокурор отмечает, что Лерос не выполнил решение Киевского апелляционного суда и не опроверг ранее обнародованную им в Facebook информацию о том, что брат руководителя Офиса президента "торгует государственными должностями".

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По словам прокурора, мера пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета необходимо применить к Леросу, чтоб он "не уклонялся от получения процессуальных документов".

Зато адвокаты нардепа отмечают, что Лерос выполнил соответствующее решение.

Сам Лерос отметил, что является публичным лицом и ежедневно ходит на работу в Верховную Раду, а следовательно утверждения прокурора об уклонении от получения процессуальных документов якобы являются безосновательными.

Что предшествовало

4 ноября Лерос во время выступления с трибуны парламента назвал президента Владимира Зеленского "предателем". Президент не реагировал на это, а председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал, чтобы Леросу отключили микрофон, поскольку он говорил не по теме. Микрофон отключили, тогда Лерос повернулся к президенту и показал ему поднятый средний палец.

11 ноября депутату вручили подозрение в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу (ч. 1 ст. 296 УК Украины). Ему грозит наказание в виде штрафа до 68 тыс. грн, или до 6 месяцев ареста, или ограничение свободы на срок до 5 лет.

12 ноября Леросу вручили второе подозрение о невыполнении решения Киевского апелляционного суда, который обязал его опровергнуть заявление о том, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак через своего брата Дениса якобы занимался продажей государственных должностей.

Автор: Дмитрий Хилюк