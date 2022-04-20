Он подозревается в публичных призывах к насильственной смене власти, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственной измене и пропаганде войны.

Суд предоставил разрешение на специальное расследование в отношении экс-нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы, который бежал в РФ и оттуда публично поддерживает войну против Украины.

Об этом в Телеграмм сообщил Офис генерального прокурора.

Это решение открывает возможность для заочного суда над ним. Кива подозревается по четырем статьям Уголовного кодекса:

публичные призывы к свержению власти,

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины,

государственная измена

пропаганда войны.

При этом отмечается, что, по данным следствия, бывший народный депутат, находясь на территории государства-агрессора, принял участие в одном из пропагандистских шоу на телевидении РФ, где публично призвал высшее руководство РФ к насильственной смене конституционного строя и захвату государственной власти в Украине.

"Подозреваемый предлагал физически устранить президента Украины и других высших чиновников государства, а также публично призывал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны", – сообщает Офис генпрокурора.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Государственного бюро расследований.

Как сообщал УНИАН, Кива уехал из Украины до начала полномасштабного военного вторжения российских войск.

6 марта Киве сообщили о подозрении в госизмене и публичных призывах к изменению границ территории Украины, 29 марта ему сообщили о еще одном подозрении – в пропаганде войны и призывах к насильственной смене власти.

12 марта в ГБР инициировали объявление Кивы в международный розыск.

15 марта парламент поддержал решение о лишении Кивы статуса народного депутата согласно поданному им заявлению.

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