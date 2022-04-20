Суд предоставил разрешение на специальное расследование в отношении экс-нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы, который бежал в РФ и оттуда публично поддерживает войну против Украины.
Об этом в Телеграмм сообщил Офис генерального прокурора.
Это решение открывает возможность для заочного суда над ним. Кива подозревается по четырем статьям Уголовного кодекса:
- публичные призывы к свержению власти,
- посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины,
- государственная измена
- пропаганда войны.
При этом отмечается, что, по данным следствия, бывший народный депутат, находясь на территории государства-агрессора, принял участие в одном из пропагандистских шоу на телевидении РФ, где публично призвал высшее руководство РФ к насильственной смене конституционного строя и захвату государственной власти в Украине.
"Подозреваемый предлагал физически устранить президента Украины и других высших чиновников государства, а также публично призывал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны", – сообщает Офис генпрокурора.
Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Государственного бюро расследований.
Как сообщал УНИАН, Кива уехал из Украины до начала полномасштабного военного вторжения российских войск.
6 марта Киве сообщили о подозрении в госизмене и публичных призывах к изменению границ территории Украины, 29 марта ему сообщили о еще одном подозрении – в пропаганде войны и призывах к насильственной смене власти.
12 марта в ГБР инициировали объявление Кивы в международный розыск.
15 марта парламент поддержал решение о лишении Кивы статуса народного депутата согласно поданному им заявлению.