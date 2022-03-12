10 марта суд избрал Киве меру пресечения в виде содержания под стражей.

Государственное бюро расследований инициирует объявление народного депутата Украины Ильи Кивы в международный розыск.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ГБР.

Отмечается, что следователи ГБР собрали необходимый пакет документов для объявления Кивы в международный розыск, который в ближайшее время будет направлен к зарубежным коллегам.

"10 марта 2022 года следственный судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного Управления Государственного бюро расследований и выбрал Киве меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

В ГБР напомнили, что Генпрокуратура объявила Киве подозрение в государственной измене и нарушении территориальной целостности.

"За день до вторжения России на территорию Украины Илья Кива записал видеопоздравление с Днем советской армии и озвучил потребность в освобождении Украины. Сам Кива сейчас находится за границей. Партия, к которой он принадлежал, - "Оппозиционная платформа - За жизнь", 3 марта исключила его из своих рядов", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН уже сообщал, что бывшего нардепа Киву заочно арестовали в Украине по подозрению в государственной измене.

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