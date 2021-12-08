Администрация Байдена инициирует "интенсивные консультации" с новым правительством ФРГ относительно возможного ответа.

У Вашингтона и Берлина есть соглашение по закрытию запуска российского трубопровода "Северный поток-2" в случае нападения войск РФ на Украину.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного помощника Конгресса и европейского дипломата.

По словам помощника, официальные лица США сообщили Конгрессу, что поддерживают контакты со своими немецкими коллегами на случай вторжения, учитывая скопление российских войск возле границы Украины.

Берлин заверил американских чиновников, что трубопровод в случае нападения России будет отключен. Однако неясно, согласовали ли стороны определение вторжения.

Читайте такжеВ Белом доме назвали дату телефонного разговора Байдена и ЗеленскогоОтвечая на вопрос о газопроводе, пишет издание Global News, заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила комитету Сената по международным делам, что администрация Байдена инициирует "интенсивные консультации" с новым правительством ФРГ относительно возможного ответа.

Нуланд сказала, что Германия будет готова принять серьезные действия, если Россия начнет атаку.

В свою очередь, европейский дипломат сообщил Reuters, что официальные лица США дали понять союзникам, что будут действовать решительно и введут жесткие санкции против "СП-2" в случае вторжения Путина, чтобы сделает следующие шаги Германии спорными.

"Если США введут (дополнительные) санкции, это академический момент, потому что никто не сможет вести дела с "СП-2" из-за страха нарушить санкции США", – поделился собеседник.

Что предшествовало

На пресс-конференции в Берлине будущий канцлер Олаф Шольц не ответил на вопросы журналистов, решится ли Германия "заморозить" запуск "Северного потока-2" в случае вторжения РФ в Украину.

При этом преемник Меркель подчеркнул, имея в виду намерения Кремля, что "никто не имеет права перекраивать границы".

Читайте такжеБайден vs Путин. Какие выводы должна сделать Украина после встречи президентов США и РФПозже в западной прессе уточняли, что Вашингтон будет давить на Берлин, если немецкая коалиция откажется закрывать проект Путина.

Вечером, 7 декабря, Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным по поводу военного давления и шантажа Европы нападением на Украину.

Американский глава подчеркнул поддержку Соединенными Штатами суверенитета Украины и пригрозил Москве "экономическими и другими мерами", если ее войска вторгнутся в Украину.

Возможная новая эскалация на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

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Автор: Яна Ставская