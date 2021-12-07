Президент США подтвердил, что Штаты поддерживают суверенитет Украины.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден предупредил президента Российской Федерации Владимира Путина о решительных экономических и других мерах в случае усиления военной активности на границе с Украиной.

Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам переговоров Байдена и Путина.

"Президент Байден высказал глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и наших европейских союзников по поводу увеличения сил России, которые окружают Украину, и четко заявил, что США и наши союзники отреагируют с помощью решительных экономических и других мер в случае военной эскалации", – отмечается в заявлении.

Также президент США подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал Путина к деэскалации и возвращению к дипломатии.

Автор: Екатерина Присяжнюк