Шольц не ответил, готова ли страна "заморозить" запуск "ПП-2" в случае нового нападения России на Украину.

Будущий канцлер Германии Олаф Шольц высказался о существующих рисках вторжения России в Украину.

Об этом шла речь на пресс-конференции в Берлине новой правящей коалиции ФРГ.

У Шольца поинтересовались, что готово новое правительство приостановить "Северный поток-2" ввиду шантажа России наступлением на Украину. На что будущий канцлер ответил без уточнений относительно судьбы проекта РФ: "Безопасность в Европе предполагает соблюдение принципов".

"Это включает нерушимость границ. Никто не может перелистывать учебники по истории, чтобы перекраивать границы. Это было бы неприемлемой ситуацией, если бы возникла угроза для Украины. Вот почему мы очень четко это понимаем", - ответил Шольц.

Читайте такжеОтвет на санкции: Беларусь откажется от товаров из ЕС и СШАОн добавил, что внешнюю политику Германии в будущем будет определять трансатлантическое партнерство.

"Понимание сотрудничества между демократическими странами мира важно. Германия должна осознавать различие других стран с различными формами и видением управления", – сказал Шольц.

Ранее сообщалось, что украинский посол Андрей Мельник подготовил Шольцу план мероприятий, призванных "утолить" захватнический "аппетит" России и предотвратить новое наступление на Украину.

5 декабря Социал-демократическая партия Германии одобрила коалицию с "зелеными" и Свободной демократической партией. Ожидается, что другие партии также одобрят сделку в ближайшие дни.

Позиция новой коалиции Германии

24 ноября Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партии "Союз-90"/"Зеленые" и Свободная демократическая партия представили коалиционное соглашение.

В соглашении отмечается, что новое правительство будет поддерживать движение Украины к членству в Европейском Союзе. Также Германия намерена углубить энергетическое партнерство с Украиной, в частности в отраслях возобновляемых источников энергии, производства водорода.

Кандидатом на пост канцлера ФРГ является Олаф Шольц (СДПГ).

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Автор: Яна Ставская