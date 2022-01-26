Госсекретарь США подчеркнул, что все "ответы были вполне скоординированы с Украиной".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не будет публиковать свой письменный ответ на "гарантии безопасности" Кремля, и призвал этого не делать и российским дипломатам.

Об этом он заявил на брифинге в Госдепе 26 января.

Этому предшествовало сообщение о передаче послом США письменного ответа МИД РФ.

Блинкен уточнил, что в письменном ответе изложен "серьезный дипломатический путь вперед, если Россия его выберет". Также он добавил, что присланные предложения обсудит с лидерами Конгресса.

Читайте такжеПосольство США советует американцам покидать Украину: "ситуация непредсказуема"Госсекретарь США подчеркнул, что все "ответы были вполне скоординированы с Украиной и европейскими союзниками и партнерами".

"Мы не публикуем этот документ, поскольку считаем, что дипломатия имеет лучшие шансы на успех, если мы создадим условия для конфиденциальных переговоров. Мы надеемся и ждем, что Россия будет придерживаться такой же точки зрения и серьезно отнесется к нашему предложению", – отметил Блинкен.

Этому предшествовала серия встреч между представителями РФ и НАТО по поводу политики членства в Организации Североатлантического договора.

По результатам переговоров в январе члены НАТО отклонили ультиматум Кремля.

Между тем США и ЕС работают над инструментами влияния на РФ, которая сосредоточила вокруг Украины 100-тысячное войско и, по оценке разведок, может попытаться пойти на новое наступление в феврале 2022 года.

В то же время российские чиновники публично угрожают "тяжелым сюжетом" для Европы в случае неудовлетворения их "гарантий".

Владимир Путин называл вступление Украины в НАТО "красными линиями", потому что это, по его мнению, может угрожать нацбезопасности России. Хотя в ЕС и США неоднократно подчеркивали, что Киев не представляет угрозы РФ, и призывали Москву к деэскалации.

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