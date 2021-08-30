Бывший спецпредставитель Госдепартамента США убежден, что Штаты могут использовать свое влияние в мире для усиления давления на Россию со стороны других стран.

В процесс урегулирования ситуации на Донбассе нужно активнее привлекать США, и необязательно для этого расширять "нормандский формат", убежден специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины (2017-2019 гг) Курт Волкер.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью телеканалу "Дом".

По словам Волкера, США могут использовать свое влияние в мире для усиления давления на Россию со стороны других стран.

Волкер отметил, что прежде всего, необходимо назначить нового спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины, который бы координировал работу по переговорному процессу в целом.

Читайте такжеЗеленский возьмет на встречу с Байденом важный документ"Должен быть назначен уполномоченный, который бы нес ответственность за все, что касается урегулирования конфликта, как это было у меня, когда я выполнял работу по взаимодействию с Францией, Германией, НАТО, ОБСЕ, ЕС, Россией, Канадой, Великобританией. Но сейчас существует определенный пробел, и такая ситуация длится уже несколько лет. Я считаю очень важным, чтобы США занялись этим вопросом более активно", — сказал он.

Чтобы США могли присоединиться к "нормандскому формату", нужно положительное решение всех четырех его участников, отметил Волкер.

"Нормандский формат" был создан Францией и Германией совместно с Украиной и Россией. Мне кажется, если спросить любую из сторон, кроме Украины, они бы не захотели добавлять США в "нормандский формат". Франция не захотела бы", — прокомментировал дипломат.

Но в каком формате или вне его помогать отстаивать Украине территориальную целостность — не так уж и важно, добавил Волкер.

"Реальная проблема здесь в том, чтобы прямо сейчас изменить счет с Россией. Россия считает, что она может продолжать агрессию против Украины с относительно небольшими затратами, и без сопротивления со стороны Франции и Германии, и без изменений в контексте переговоров. Поэтому она и продолжает. Что должны сделать Соединенные Штаты, так это сыграть ведущую дипломатическую роль, убедив Францию, Германию, НАТО, ЕС, Великобританию, Канаду — всех вместе, чтобы они давали отпор российской агрессии, чтобы Россия увидела, что ее ситуация меняется и ухудшается. Нельзя просто так продолжать агрессию и не нести никаких затрат или не иметь потерь", — подчеркнул экс-спецпредставитель США.

И давление приведет к тому, что ситуация в России будет ухудшаться, и она вынуждена будет согласиться на эффективные переговоры.

"И в тот самый момент, когда Россия захочет "найти решение", мы уже должны иметь его на столе. Минские документы создают основу для этого", - акцентировал Волкер.

Он отметил, что украинское правительство всегда готово выполнять договоренности о мире в Украине.

"В свою очередь, Россия этого просто не хочет. Поэтому нужно сделать так, чтобы для России счет и цена изменились. И дело вовсе не в формате. Речь идет о мобилизации давления на Россию, чтобы заставить ее понять, что такая политика обойдется ей слишком дорого", — резюмировал дипломат.

Напомним, что 1 сентября состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. Ее перенос связан с нестабильной ситуацией в Афганистане.

Автор: Инна Андалицкая