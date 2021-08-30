31 августа завершается эвакуация из Афганистана.

Перенос встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена связан с нестабильной ситуацией в Афганистане.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Решение о встрече президентов 1 сентября, а не 31 августа абсолютно протокольное и объясняется, в том числе, и тем, что это последний день эвакуационных процедур из Афганистана", - сказал он.

Он отметил, что в этот день американская сторона должна сосредоточиться на событиях в захваченной талибами стране.

Читайте такжеЭвакуация из Афганистана: Украина и более 90 стран мира приняли важное решение"Учитывая непредсказуемость и накаленность ситуации в Афганистане, не может возникать никаких двусмысленностей из-за того, что американской стороне необходима фокусировка на этой теме в этот день", - отметил Подоляк.

По его словам, украинской стороне тоже подходит такой вариант.

Напомним, 29 августа стало известно, что встречу президентов перенесли на 1 сентября.

Захват власти в Афганистане

Напомним, боевики группировки "Талибан" 15 августа вошли в столицу Афганистана Кабул, заняли президентский дворец и объявили о полном контроле территории страны. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Европейские страны начали эвакуацию своих граждан из Афганистана.

После обострения ситуации в Афганистане в середине августа в Украину прибыли шесть эвакуационных самолетов, которые вернули более 650 украинцев.

Боевики "Талибан" позволили проводить эвакуацию из страны до 31 августа.

Автор: Людмила Жерновская