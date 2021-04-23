В городе Хуст на Закарпатье готовится к открытию обновленное приемное отделение районной больницы.

Об этом сообщил заместитель председателя Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий.

"Удалось восстановить не только помещение внутри, но и прилегающую территорию. Дату старта работы сообщим позже», - отметил Билецкий.

Проект реконструкции приемных отделений области реализуется на Закарпатье в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство». Современное оборудование, которым обустраиваются отделения, поможет сэкономить жизненно необходимое время для спасения пациентов.

Как отметил Билецкий, в Хусте уже завершился капитальный ремонт с перепланировкой приемного и детского отделений под отделение экстренной (неотложной) медицинской помощи.

"Из государственного бюджета на это выделили 8 млн. еще часть средств выделили из местного бюджета", - сообщил он.

Как сообщил ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко, в 2021 году будут реконструированы 177 приемных отделений по всей стране.

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Автор: Виктория Гордиенко