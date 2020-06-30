Разумков обещает, что в случае необходимости Рада "оперативно" будет собираться даже летом

Председатель парламента подчеркивает, что это "не промежуток времени для отдыха, это промежуток времени, который также будет использоваться и для непосредственной работы народных депутатов".

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что ВР готова оперативно собираться на заседания в случае необходимости в летний межсессионный период.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета.

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Комментируя летний межсессионный период, Разумков отметил: "Я понимаю, что все будут работать: кто в округах, если это мажоритарщики, представители политических партий и групп также будут работать на территориях. Поскольку у нас также режим коронавируса, и режим карантина, я думаю, очень было бы неплохо, чтобы весь депутатский корпус присоединился к этой работе".

Разумков подчеркнул, что это "не промежуток времени для отдыха, это промежуток времени, который также будет использоваться и для непосредственной работы народных депутатов".

"Давайте будем откровенны: это уже начало избирательного процесса. Поэтому я уверен, что все депутаты будут находиться на своем боевом дежурстве. В случае, если будет какая-то необходимость провести внеочередную сессию, я уверен, что депутатский корпус мгновенно среагирует на такую инициативу, если она поступит от депутатского корпуса", - сказал Разумков.

Он напомнил, что через три дня после сбора минимум 150 подписей народных депутатов может быть созвана внеочередная сессия ВР. "Если будут вопросы, которые будут нуждаться в оперативной реакции Верховной Рады, мы будем готовы это делать", - заверил Разумков.

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