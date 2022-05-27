Признаки проблемы будут ощущаться уже в июле.

Война России против Украины способна привести к катастрофическому росту цен на продовольствие. Признаки этой беды, которая неумолимо надвигается на мир, проявятся уже в июле.

Такие заявления сделал президент Владимир Зеленский во время выступления перед индонезийскими политиками.

Глава государства рассказал о преступных действиях России в акваториях Черного и Азовского морей. Она перекрыла доступ к портам и оккупировала часть территорий на юге. Из-за этого нарушились логистические маршруты, и экспорт стал невозможен.

"В настоящее время 22 млн тонн зерновых находятся в хранилищах, мы не можем направить их на мировой рынок, где они необходимы. Уже чувствуется, что цены на зерновые, а впоследствии и другое продовольствие могут катастрофически возрасти. И уже правительствам стран-экспортеров продовольственных товаров придется принимать решения по закрытию экспорта той или иной агропродукции из своих стран, чтобы удержать внутренние цены от взрывного роста", — сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что цены в магазинах возросли. Однако в июле, когда во многих государствах закончатся запасы прошлогоднего урожая, приближение катастрофы станет особенно явным. По словам Зеленского, бедных людей это приведет к нищете, а средний класс потеряет значительную часть своих средств и сбережений. В результате во многих странах может возникнуть политический хаос.

"И это я привел лишь один аспект того, как война, развязанная Россией, влияет на весь мир. А таких аспектов, кроме угрозы голода, хаоса, действительно много", — подытожил Зеленский.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины сообщили, что единственный способ вывезти зерно из портов — это остановить войну. Тем временем Россия шантажирует западные страны. Она заявила о готовности открыть морские пути для экспорта продукции в обмен на снятие санкций. По данным СМИ, в ООН предложили частично согласиться на такой шаг.

Сейчас Европа и США работают над планами по вывозу украинского зерна. Турция тоже договаривается о коридорах для экспорта. А Великобритания уже заявила о готовности сопровождать зерновозы, которые будут плыть из Украины.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: