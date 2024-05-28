В частности, речь идет не только о поддержке ВСУ, но и о развитии стратегического партнерства.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщает, что соглашения о сотрудничестве в области безопасности подписываются с другими странами не потому, что все это время будет продолжаться война. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в Лиссабоне на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португальской Республики Луишем Монтенегру.

Глава государства заявил, что Украина подписала три очень важных соглашения о сотрудничестве в области безопасности с Испанией, Бельгией и Португалией.

"Есть серьезное мощное соглашение, и это соглашение десятилетнее. Это не значит, что 10 лет будет война. Ни в коем случае. Мы говорим о том, что это действительно стратегические соглашения", - сказал Зеленский. Видео дня

Президент объяснил, что в этих соглашениях речь идет о стратегическом партнерстве, и в частности, о восстановлении, гуманитарном направлении, медицине, реабилитации, а также о разминировании.

"Вы понимаете, какая площадь наших земель заминирована специально Российской Федерацией - площадь на сегодня больше, чем некоторые государства в мире по площади. И поэтому - это большая, сложная, мощная и очень опасная профессиональная работа", - добавил Зеленский и подчеркнул, что для разминирования надо осуществить большую работу, чтобы украинские фермеры не теряли жизни.

В то же время, как отметил глава государства, оказание помощи Украине зависит от партнеров.

"Можно проголосовать за тот или иной пакет, а потом он месяца может идти. То есть, не все зависит от Украины, к сожалению", - объяснил Зеленский.

По его словам, Украина благодарна за пакеты поддержки от партнеров и за подписание соглашений.

"То есть, что сейчас? Сейчас противовоздушная оборона. Среди этих соглашений есть договоренности со странами, у которых есть противовоздушные системы. Что касается, например Испании, там бы я на это обратил внимание. У нас действительно были соответствующие договоренности и будет дополнительное ПВО по конкретным системам и конкретно ракет. Я просто не хочу говорить сейчас о некоторых деталях, пока эти системы не пришли, потому что люди в Украине, я скажу вам откровенно, очень больно это воспринимают и ждут, потому что это, знаете, как в пустыне глоток воды, потому что после решения мы ждем некоторый срок, а ежедневно на головы прилетают ракеты и авиабомбы РФ", - подчеркнул Зеленский.

Он сказал, что Украина сейчас кроме ПВО должна получить артиллерию и бронированную технику.

"Что касается завтра? Копродукция наших оборонных индустрий (совместное производство - УНИАН). Это очень важно. Здесь я также очень хотел бы, чтобы в технологическом направлении, направлении дронов, будущего роботизированных систем, систем радиоэлектронной борьбы - в этом направлении мы бы работали с другими партнерами и мы этот вопрос поднимали сегодня с португальской стороной", - отметил Зеленский.

Он сказал, что это производство поможет и после войны.

"Это очень важный аспект - уже мы как живые свидетели, к сожалению, свидетели войны, но мы говорим, что без этого опыта безопасности в том или ином государстве, в независимости, есть оно в НАТО, нет его, мощная у него армия, или не очень мощная - без этих систем безопасности не может быть. Потому что новая война - она высокотехнологичная", - заявил Зеленский.

Также глава государства ответил на утверждение журналистов, что эти соглашения по безопасности не имеют обязательной юридической силы.

"Я считаю, что этот документ будет работать, потому что мы его подписываем на уровне лидеров. Это двусторонний договор. Все страны, которые подписывают двусторонний договор, присоединились к решению Вильнюсского саммита - к Вильнюсской декларации G7+. Я не сомневаюсь в партнерстве стран. Некоторые из этих соглашений, которые мы подписали, они уже начали действовать... Например, мы подписывали с Британией и Французской республикой, и там есть соответствующее количество соответствующих дальнобойных возможностей для Украины. И уже первая партия из наших договоренностей в Украине, и мы уже ее применяли", - подытожил Зеленский.

Он считает, что когда соглашения подписываются на уровне лидеров - то должны выполняться, потому что лидеры являются лицом стран.

Подписание соглашений по безопасности - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 мая, Португалия стала 12-й страной, с которой Украина заключила двустороннее соглашение по безопасности во исполнение положений Совместной декларации G7, принятой в Вильнюсе 12 июля прошлого года.

Также Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в Брюсселе подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Отмечается, что в этом году Бельгия планирует выделить Украине 977 млн евро на военную помощь.

Кроме того, Украина и Испания заключили Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Также страна-партнер предоставит 5 миллиардов евро на оружие для Украины.

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