Португалия будет поддерживать Украину для восстановления ее территориальной целостности в пределах границ 1991 года.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру в Лиссабоне подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Соглашение закрепляет обязательства Португалии поддерживать Украину для восстановления ее территориальной целостности в пределах границ 1991 года, включая территориальное море.

"Португалия предоставит не менее 126 миллионов евро военной поддержки в этом году", - говорится в сообщении на сайте президента Украины.

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Также, согласно договору, Португалия подтверждает участие в коалиции истребителей F-16, международной коалиции возможностей морской безопасности, а также в программе закупки боеприпасов крупного калибра, усилиях по разминированию и укреплению морской безопасности.

Вместе с тем, отдельные блоки соглашения посвящены двустороннему сотрудничеству в области оборонной промышленности, разведке, борьбе с организованной преступностью и пропагандой, а также противодействию химическим, биологическим, радиологическим и ядерным рискам.

Кроме того, Украина и Португалия будут координировать и укреплять совместные усилия для поддержки нашей страны на ее пути к будущему вступлению в НАТО.

При этом, в блоке по политическому сотрудничеству речь идет о поддержке Украинской формулы мира, привлечении агрессора к ответственности, усилении санкций против РФ и совместной работе над созданием механизма предоставления компенсации за убытки, потери или ущерб, вызванные российской агрессией.

Португалия также обязуется продолжать участие в Международной коалиции за возвращение украинских детей и способствовать достижению целей, изложенных в Рамочном документе этой коалиции.

Как сказано на сайте президента, Португалия стала 12-й страной, с которой Украина заключила двустороннее соглашение по безопасности во исполнение положений Совместной декларации G7, принятой в Вильнюсе 12 июля прошлого года. До этого Украина подписала двусторонние соглашения с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией и Бельгией.

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28 мая президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в Брюсселе подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Бельгия выделит Украине на военную помощь не менее 977 млн евро в этом году. Также Украина получит от Бельгии 30 самолетов F16 до 2028 года.

27 мая Украина и Испания заключили Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Президент Владимир Зеленский сообщил, что Испания до 2027 года предоставит 5 млрд евро на закупку оружия для Украины через Европейский фонд мира.

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