Владимира Зеленского встретили премьер-министр Португалии Луис Монтенегро и президент Марсело Ребелу ди Соза.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Португалию. Об этом сообщает издание RTP. Отмечается, что в Порту руководители двух стран планируют подписать двустороннее соглашение по безопасности.

Сообщается, что самолет украинского президента прибыл в 14:45 по местному времени. Из соображений безопасности, маршрут сопровождался вертолетами. Во время встречи исполнили гимны Украины и Португалии.

На месте Зеленского встретили президент Португалии Марсело Ребелу ди Соза, премьер-министр Луис Монтенегро, министр иностранных дел Пауло Ранжел, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил страны и начальник штаба военно-воздушных сил.

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Соглашения по безопасности для Украины: что надо знать

Накануне президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в Брюсселе подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Бельгия стала 11-й страной, которая подписала подобные соглашения с Украиной.

До этого Украина подписала двусторонние соглашения с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией и Испанией. Всего к декларации уже присоединились 32 государства.

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