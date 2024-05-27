Президент напомнил, что Украина просит мир предоставить дополнительные системы "Петриот".

Украина и Испания заключили Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Президент Владимир Зеленский сообщил, что Испания до 2027 года предоставит 5 млрд евро на закупку оружия для Украины через Европейский фонд мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Сансесом в Мадриде. "Сегодня мы подписали с господином премьер-министром двустороннее соглашение по безопасности между нашими государствами. Я очень благодарен за это соглашение. Действительно, весомый стратегический документ. На этот год мы зафиксировали 1 млрд евро военной помощи и на период до 2027 года - 5 млрд для Украины от Испании через Европейский фонд мира", - сообщил Зеленский.

Также президент сказал, что в Украине ценят интерес Испании к совместным проектам в производстве оружия и развитии технологий безопасности.

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"Совместные проекты обязательно придадут силы нашим народам, и не только военной, но и экономической. Это новые рабочие места", - сказал Зеленский.

Он благодарен за решение Испании предоставить Украине дополнительные снаряды и бронированную технику.

"Я благодарен вам за абсолютно необходимую помощь по безопасности для Украины и особенно за системы ПВО и ракеты к ним", - добавил президент.

Зеленский отметил, что сегодня обсудил с премьером Испании дальнейшее усиление украинской противовоздушной обороны и то, как Испания может этому помочь.

Как подчеркнул президент Украины, российская армия сейчас ежемесячно применяет только управляемых авиабомб более 3000 как против украинских фронтовых позиций, так и против обычных городов и сел.

"Мы считаем, что в следующем месяце может быть 3 500. В этом месяце 3 200. Просто на голову людям прилетают тысячи авиабомб", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что Украина просит мир предоставить дополнительные системы "Петриот". В частности, как сказал глава государства, надо хотя бы семь таких систем, а для Харькова нужно хотя бы две системы.

Глава государства проинформировал Санчеса о ситуации на фронте и о российских попытках расширить войну.

"Путин много говорит якобы о переговорах, но, разные народы уже имели дело с подобными диктаторами, которые не врут только тогда, когда молчат. Просто надо смотреть на реальные поступки таких людей, таких диктаторов", - подчеркнул Зеленский.

Также президент подчеркнул, что Силы обороны сейчас защищаются от очередной российской наступательной операции.

"И именно поэтому мы сейчас особенно нуждаемся в активизации совместной работы с партнерами ради большей безопасности и ощутимого принуждения России к миру всеми средствами", - сказал Зеленский.

Отдельно Зеленский отметил, что Санчес подтвердил участие в Саммите мира, который состоится в июне в Швейцарии.

"Сейчас уже 90 стран подтвердили свое участие. И мы продолжаем работать с лидерами мира ради более широкого представительства", - отметил президент.

По словам Зеленского, этот саммит станет первой реальной возможностью приблизить справедливый надежный мир, а "не просто какую-то паузу между российскими ударами". Президент добавил, что на саммите удастся увидеть, кто в мире на самом деле верит в международное право и готов действенно его защищать.

Помощь Испании Украине

Испания обязалась поставить Украине оружие на сумму более 1,1 миллиарда евро, что является наибольшим объемом военной помощи, предоставленной другой стране правительством в Мадриде. Пакет будет включать ракеты к Patriot, 19 боевых танков Leopard и другое оружие, произведенное в Испании.

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