Украина нуждается в дипломатической поддержке, отмечает премьер страны.

Словения решила в ближайшее время вернуть своих дипломатов в Киев. Они призвали другие страны ЕС сделать то же самое.

Об этом сообщил премьер-министр Словении Янез Янши в Twitter.

"Словения скоро отправит своих дипломатов обратно в Киев. Они волонтеры. Мы работаем над тем, чтобы ЕС сделал то же самое", - написал он.

Янши отметил, что сейчас Украина нуждается в прямой дипломатической поддержке.

Напомним, что 15 марта премьер-министры Польши, Чехии и Словении встретились в Киеве. После встречи президент Владимир Зеленский заявил, что Украина абсолютно доверяет этим странам.

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