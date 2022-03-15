Политики прибыли, чтобы подтвердить безоговорочную поддержку суверенитета и независимости Украины от всего Евросоюза.

Премьер-министры Польши, Чехии и Словении встретились в Киеве. Также в столице Украины находится лидер польской правящей партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий показал фото встречи на своей странице в Twitter.

"Именно здесь, в разрушенном войной Киеве, творится история. Именно здесь свобода борется с миром тирании. Именно здесь будущее каждого из нас висит на волоске. ЕС поддерживает Украину, которая может рассчитывать на помощь своих друзей – это послание мы привезли сегодня в Киев", - написал он.

В делегацию вошли глава польского правительства Матеуш Моравецкий, вице-премьер Ярослав Качинский, премьер-министр Чехии Петр Фиала и премьер-министр Словении Янез Янша.

Как сообщал УНИАН, в Киеве политики встретятся с премьером Денисом Шмигалем и президентом Владимиром Зеленским. Они отправились в столицу, чтобы подтвердить безоговорочную поддержку суверенитета и независимости Украины от всего Евросоюза.

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