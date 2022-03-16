Президент верит на 100%, что все, что обсуждается с лидерами этих трех стран, ведет к положительной цели.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина абсолютно доверяет Польше, Чехии и Словении.

Об этом президент заявил после встречи с председателем польского правительства Матеушем Моравецким, вице-премьером Ярославом Качиньским, премьер-министром Чехии Петером Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншой.

Глава государства поблагодарил три страны за сильную помощь для Украины.

"Когда много даже послов покинуло Украину из - за полномасштабного вторжения Российской Федерации на нашу землю, эти уважаемые люди - лидеры своих независимых европейских государств - ничего не боятся, больше боятся за нашу судьбу, и они здесь, чтобы нас поддержать. Это большой, мужественный, правильный и дружественный шаг", - заявил Зеленский.

"Я уверен, что с такими друзьями, с такими странами и соседями, и партнерами, мы действительно сможем одержать победу, не хочу говорить кого, - все мы понимаем. И самое главное, что мы лидерам этих стран абсолютно доверяем, и поэтому, когда мы говорим о гарантиях безопасности, о нашем будущем в Европейском Союзе, или говорим о санкционной политике, на 100% мы знаем, что все, что мы обсуждаем, оно действительно дойдет до той позитивной цели для нашей страны, для нашей безопасности и для нашего будущего", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский сказал как украинцы за рубежом могут помочь в войне с Россией.

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