Президент Украины уверен, что попытки его убить то же проявление слабости главы Кремля.

Президент Российской Федерации Владимир Путин проявил слабость, напав на Украину и пытаясь убить главу украинского государства. Мир должен прекратить защищать главу Кремля.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Newsmax.

По его словам, Путин может продолжать бросать бомбы, но он этим ничего не сможет добиться. Зеленский уверен, что Россия не выиграет эту войну.

"Попытка убить лидера той или иной страны - это, я бы сказал, слабость. Если ты не можешь говорить, то это слабость. Слабость в том, чтобы начать войну, и РФ уже продемонстрировала эту слабость. Если вы не можете оккупировать эту страну, это слабость", - заявил президент Украины.

Также он указал, что мир должен перестать защищать российского президента, особенно после зверств в Украине.

Как ранее сообщал УНИАН, российская армия за три месяца полномасштабной войны против Украины понесла огромные потери среди офицеров среднего и младшего звена. Потеря значительной части молодого поколения офицеров может усугубить проблемы с модернизацией подхода к командованию и контролю, а также приведет к дальнейшему снижению боевого духа армии РФ.

По состоянию на 31 мая общие боевые потери противника с 24 февраля по 31 мая ориентировочно составили 30 500 человек.

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