В то же время советник главы ОП считает новости о болезнях Путина информационной кампанией.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что вбросы о смерти и смертельных болезнях российского диктатора Владимира Путина - это информационная кампания.

Об этом он заявил во время эфира с Марком Фейгиным во вторник, 31 мая.

В частности, Фейгин спросил, как Арестович расценивает информацию в СМИ о болезнях и даже смерти Путина. По убеждению советникам Ермака, это информационная кампания, направленная на влиятельное окружение диктатора. Такая информация якобы побуждает приближенных к Путину лиц "задуматься о перспективе его устранения".

"Он (Путин - УНИАН) же не вечен. Что вы будете делать, когда все это закончится. Здесь вопрос персональной вины. Что вы делали при Путине? Когда он одобрял все эти людоедские решения? Вы были участником или противодействовали?", - сказал Арестович.

Он отметил, что пока режим Путина не упал, поэтому его влиятельное окружение не думает о персональной вине.

"Это, безусловно, информационная кампания. Она направлена на то, чтобы каждая персона в окружении Путина задумалась о своих персональных перспективах после того, когда Путин уйдет как политическая фигура в небытие. Это, кстати, хорошая история, поскольку у него действительно проблемы со здоровьем. Это видно невооруженным глазом. А степень этих проблем - дело нечеткое. В любом случае, он не молодеет. Это подсказывает публике, что надо задуматься... Мы помним, как умирал Сталин. Ему просто не оказали помощь", - добавил Арестович.

Напомним, последние несколько недель в СМИ публикуют информацию о борьбе президента России с раком. Телеграм-канал Generall SVR сообщил, что в середине мая диктатору даже была проведена плановая операция.

Как пишет издание Mirror многие эксперты считают, что на самом деле Путин начал лечение от рака еще до начала своего вторжения в Украину, а первая операция была сделана как раз в феврале 2022 года. Вероятно, после того, как она прошла успешно, он и нашел в себе силы принять решение начать широкомасштабную войну против Украины.

Впрочем, те же эксперты утверждают, что состояние его здоровья, несмотря на то, что он получает инновационную терапию, оставляет желать лучшего.

Как сообщал УНИАН, по данным западных СМИ, жизнь Путина закончится в санатории, куда его поместят на лечение, и оттуда он уже не выйдет. Этот прогноз делают на 2023 год.

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