Судно под мальтийским флагом пришвартовалось в испанском порту Хихон.

Несмотря на договор стран ЕС о запрете на торговлю с РФ, Испания приняла очередное судно с российскими углем и нефтью.

Об этом сообщили власти порта в понедельник, информирует агентство Reuters.

Власти подтвердили, что еще одно судно с российской нефтью пришвартовалось в пятницу в Картахене, на юге Испании.

Европейский союз утвердил санкции против импорта угля, древесины, химикатов и других продуктов (в частности, водки) из России в начале апреля в попытке сократить торговлю со странной-агрессоркой после ее вторжения в Украину, хотя санкции еще в полной мере не вступили в силу.

Министерство транспорта Испании пока не комментировало ситуацию.

Как УНИАН уже сообщал, Россия нашла лазейку для обхода эмбарго на нефть. Российские танкеры ставят отметку "пункт назначения неизвестен", чтобы их было сложнее отследить. Далее российская нефть смешивается с другой, превращаясь в "латвийскую смесь" и "туркменскую смесь"

Как вчера стало известно, Венгрия продолжает блокировать решение ЕС о нефтяном эмбарго. Переговоры могут возобновиться в ближайшие дни.

Вас также могут заинтересовать новости: