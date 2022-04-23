Российские танкеры ставят отметку "пункт назначения неизвестен", чтобы их было сложнее отследить.

За последние несколько недель Россия существенно увеличила поставки нефти ключевым партнерам с Запада в обход санкций.

Так, российские танкеры ставят отметку "пункт назначения неизвестен", чтобы их было сложнее отследить. Далее российская нефть смешивается с другой, превращаясь в "латвийскую смесь" и "туркменскую смесь", говорится в материале The Wall Street Journal,

По данным TankerTrackers.com экспорт нефти из российских портов стран-членов ЕС, которые исторически были крупнейшими покупателями российской нефти, в апреле вырос в среднем до 1,6 миллиона баррелей в день. Для сравнения, в марте после вторжения в Украину этот показатель варьировался на пределе 1.3 миллиона баррелей.

Впрочем, значительную долю (примерно треть) этих отгрузок занимает доставка с неизвестным пунктом назначения. Отмечается, что по состоянию на сегодня, на танкеры без запланированного маршрута было загружено более 11,1 миллиона баррелей, что больше чем в любую страну.

Как пишет WSJ, одна из причин сокрытия происхождения российской нефти заключается в том, что европейским странам отчаянно нужна нефть, чтобы поддерживать экономику и предотвратить дальнейший рост цен на топливо. Но компании и нефтяные посредники хотят торговать ею тихо, минимизируя риск "бумеранга" за финансовые операции со страной-агрессором.

Какие европейские страны больше всего покупают нефть у России

Несмотря на то, что назначение около трети отгрузок российской нефти за апрель скрыто, все же в транспортных документах содержится информация о подавляющем большинстве пунктов назначения.

Поэтому известно, что объемы экспорта нефти в Румынию, Эстонию, Грецию, Финляндию и Болгарию в апреле выросли более чем вдвое, по сравнению со средними показателями за март. Также значительно выросли объемы для Нидерландов, главного европейского импортера российской нефти и Финляндии.

Почему Европа до сих пор не ввела эмбарго на нефть из России

По состоянию на сегодня, от российской нефти отказались только США, Великобритания, Канада и Австралия. В то же время ЕС больше зависит от российской энергии, импортируя 27% нефтяных запасов из страны. Европейские лидеры размышляют над целесообразностью эмбарго без нанесения удара по собственной экономике из-за повышения цен на энергоносители.

Впрочем, даже несмотря на отсутствие санкций, ряд европейских энергетических компаний прекратили покупать у России нефть из-за роста расходов на страхование. Впрочем, как мы видим, по бюджету военной машины Москвы это фактически никак не ударило и в апреле объемы поставок наоборот увеличились.

Как пишет WSJ, нефтяное эмбарго в Европе может быть введено лишь со временем (не в последнюю очередь из-за предстоящих выборов во Франции и "брыканья" Германии), и то частичное с постепенным расширением запретов. При этом некоторые эксперты обеспокоены тем, что трейдеры уже могут разрабатывать способы, как сохранить российскую нефть на европейском рынке.

"Даже если мы увидим какое-то нефтяное эмбарго со стороны ЕС, не забудут ли они ввести санкции на танкеры? Больше перевозок с корабля на корабль как можно дальше от побережья от побережья, – это то, что я ожидаю", – поделился профессор Джонсон.

Ранее сообщалось, что ЕС и США готовят новый пакет санкций против России. Он включает пункт о российской нефти.

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