Сегодня будет принято решение о возможности возобновления международных перевозок - Шмыгаль

По его словам, к вопросу работы аэропортов и запуска рейсовых авиаперевозок правительство вернется после 15 июня.

Сегодня правительством будет принято решение о возможности осуществления международных перевозок, вопрос открытия аэропортов будет рассматриваться после 15 июня.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

«О международных перевозках, с момента публикации сегодняшнего правительственного постановления откроется возможность осуществления международных перевозок, как автобусных, так и железнодорожных, через открытые пункты пропуска, которые заработают после принятия изменений к постановлению», - сказал он.

По его словам, к вопросу работы аэропортов и запуска рейсовых авиаперевозок правительство вернется после 15 июня.

«Межобластные перевозки мы пока не открываем. Мы договорились, что это будет в начале июня, как только эпидемическая ситуация позволит это сделать», - добавил Шмыгаль.