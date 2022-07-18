Его рассмотрение станет первым пунктом повестки дня ближайшего пленарного заседания.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении с должности председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram- канале.

"На ближайшем пленарном заседании первым пунктом повестки дня будет увольнение с должности главы Службы безопасности Украины И.Баканова", - отметил он.

По словам Железняка, соответствующее представление уже внесено президентом.

Как сообщал УНИАН, 17 июля президент своими указами устранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ, а также отстранил Ирину Венедиктову от должности генпрокурора.

Впоследствии в вечернем обращении к украинцам Зеленский объяснил свое решение,отметив, что большое количество предателей среди работников органов прокуратуры и СБУ, которые остались на оккупированной территории и работают на пользу России, ставят очень серьезные вопросы к главе СБУ и генпрокурору.

В то же время 18 июля заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов отметил, что об увольнении Венедиктовой и Баканова пока речь не идет.

По его словам, будут проведены служебные проверки, по результатам которых президент примет решение о внесении в парламент представлений о предоставлении согласия об увольнении генпрокурора и главы СБУ.

По мнению Смирнова, Венедиктову и Баканова отстранили, чтобы исключить их потенциальное влияние на уголовные производства, которые расследуются по работникам СБУ и прокурорам, которых подозревают в сотрудничестве с Россией.

В настоящее время исполняет обязанности главы СБУ Василий Малюк – бывший первый заместитель Баканова.

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